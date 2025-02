Borgo Antico, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Extra Brut 2023

Dai profumi dolci e definiti di pera matura, fiori di tiglio, mandorla cruda e mentuccia e dal sorso roccioso e fresco, che torna sulla tonalità percepite al naso, con una sottile aggiunta citrina, il Rive di Ogliano Extra Brut (qui nella versione 2023) è l’unico Prosecco Superiore da "rive" che produce Borgo Antico. Rive (o pendici) che si trovano nei paraggi della cantina, che ha sede proprio nel comune di Ogliano, posto fra Conegliano Valdobbiadene e Vittorio Veneto, sul lato orientale della denominazione. Borgo Antico è nata qui nel 1973 grazie a Vito Marchesin, che l’ha fondata e gestita insieme alla sua famiglia, lasciando poi il testimone al figlio Leonardo. Oggi curano 27 ettari vitati di proprietà (cui se ne aggiungono 9 affitto) da cui producono circa 160.000 bottiglie all’anno, su cui coltivano principalmente Glera, ma anche Verdiso, Chardonnay, Merlot, Marzemino, Pinot Nero e Cabernet. Apprezzati dalla critica, i Prosecco Superiore prodotti dall’azienda sono il risultato di alcune scelte enologiche che mantengono integri gli aromi della Glera, dando sostegno alla struttura del sorso: la criomacerazione in fase pre-fermentativa, per estrarre le essenze dalla buccia; nessuna filtrazione del vino pronto, ma molteplici travasi per togliere i sedimenti grossolani e lasciare quelli fini in affinamento per dare spessore al vino; infine l’utilizzo di solfiti solo alla fine della spumantizzazione.

(ns)

