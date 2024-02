Borgo Maragliano, Docg Alta Langa Brut Blanc de Blancs Francesco Galliano 2019

La cantina di Loazzolo nell’astigiano ha preso le sue mosse nel vasto e competitivo mondo enoico piemontese nel 1988, grazie all’iniziativa di Giuseppe Galliano ben presto affiancato dal figlio Carlo e da sua moglie Silvia Quirico ed oggi anche dai loro figli Giovanni, Francesco e Federico, che sono ormai impegnati nell’azienda di famiglia. Sono 44 gli ettari coltivati a vigneto - piantati in prevalenza sulle colline di Loazzolo ad un’altezza media di 450 metri sul livello del mare - per una produzione complessiva di 385.000 bottiglie, distribuite principalmente tra i vini dolci naturali da uve Moscato e i Metodo Classico (diventati quest’ultimi un po’ il simbolo aziendale allorquando, nei primi anni Ottanta del secolo scorso, Carlo Galliano accetta la sfida del metodo spumantistico per eccellenza, piantando Chardonnay e Pinot Nero, sotto l’impulso dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Asti) ma comprendendo anche qualche puntata interessante su declinazioni a base di Chardonnay, Riesling, Brachetto e Pinot Nero. L’Alta Langa Blanc de Blancs Francesco Galliano 2019 matura sui suoi lieviti per oltre 30 mesi. Il suo bagaglio aromatico comprende rimandi al biancospino, al pompelmo, alla pera, all’ananas, alla glassa di limone e al pandoro. In bocca il sorso è tendenzialmente fresco e cremoso, ben ritmato da una freschissima corrente acida e dotato di un bel finale lungo e sapido.

(are)

Copyright © 2000/2024