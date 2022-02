Borgo Paglianetto, Docg Verdicchio di Matelica Jera Riserva 2017

Porta il nome di un carattere runico il Verdicchio di Matelica Riserva Jera, legato al significato di ‘raccolto’, ‘cambiamento ciclico’, ‘anno’. Come un auspicio nel calice, Jera è il vino di punta di Borgo Paglianetto, azienda vitivinicola situata in località Pagliano (Matelica). Fondata nel 2008, la proprietà si estende su circa 90 ettari, di cui 60 coltivati a seminativi e circa 30 vitati. Un vigneto certificato bio, così come tutto il processo di lavorazione in cantina e dedicato in gran parte al Verdicchio. Delle circa 115mila bottiglie prodotte, solo 15mila sono di rossi, con tre Igt (un monovitigno Montepulciano e due blend Sangiovese, Merlot e Lacrima di Morro d’Alba). Sono invece 7 le referenze di Verdicchio, tutte targate Dop Matelica, dalle espressioni più giovani e beverine (bollicine incluse) a quelle più evolute, solo acciaio, fino al passito (l’unico affinato in carati da 100 l). Jera rappresenta l’espressione del potenziale evolutivo del Verdicchio di Matelica. Proviene da uve che nascono su un terreno argillo-calcareo e affina 18 mesi in acciaio e 8 in bottiglia, senza malolattica. Giallo paglierino tenue e luminoso nel calice, regala all’olfatto una composizione di note floreali e mielate, ginestra, timo, pesca matura, agrumi e pasta di mandorle. In bocca si bilancia con grazia tra volume, morbidezza e freschezze verticali, seguiti da un'onda iodata che avvolge il palato scaldandolo e lasciando ricordi di mandorla.

(Giambattista Marchetto)

