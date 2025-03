Borgo Savaian, Doc Collio Pinot Grigio 2023

Il Collio Pinot Grigio 2023 profuma di fiori di campo, frutta esotica e mandarino, con tocchi di erbe aromatiche e pietra focaia. In bocca il sorso è tendenzialmente fresco e appena sapido, sviluppandosi ben profilato e terminando in un finale netto e persistente su ritorni agrumati. Nel 2001, un giovanissimo Stefano Bastiani prese in mano le redini dell’azienda di famiglia, iniziando un percorso enoico che oggi si regge su 30 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. Lo stile scelto per i vini aziendali è disinvolto e schietto ed esprime una buona sintonia con il proprio territorio d’origine, non disdegnando anche mirate digressioni più “modaiole”, come nel caso del vino bianco “Aransat”, un progetto costruito attorno ad un “orange wine”, i cui protagonisti sono Gabriele Gorelli (MW), Michele Machetti (ristoratore) e Nicola Biasi (enologo). La cantina con sede a Cormons, conta anche su un punto vendita ad Udine, “La Cantina in Città”. Il focus produttivo aziendale è puntato sui vini ottenuti da vitigni a bacca bianca, che Borgo Savaian declina in sette referenze: Friuli Traminer, Friuli Sauvignon, Collio Ribolla Gialla, Friuli Malvasia, Collio Pinot Grigio, Collio Friulano e Aransat (a base di Friulano e Ribolla). Ma ci sono anche quattro etichette a bacca rossa: il Tolrem (Merlot in purezza), il Friuli Refosco, il Friuli Merlot e il Friuli Cabenret Franc.

