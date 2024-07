Borgo Tollena, Docg Vernaccia di San Gimignano Tollena 2022

La Tenuta di Tollena, di proprietà della famiglia Giotti, e precisamente dalle sorelle Linda e Barbara, occupa una superficie complessiva di 66 ettari, di cui 16 destinati alla coltivazione dei vigneti - con impianti vecchi anche di 60 anni, integrati da quelli piantati nel 2004 - dove naturalmente prevale la varietà Vernaccia accanto allo Chardonnay, al Trebbiano e alla Malvasia sul fronte dei vitigni a bacca bianca, mentre tra quelli a bacca rossa sono allevati Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot. L’azienda, che accompagna l’attività vitivinicola con quella agrituristica, è stata rilevata dall’attuale proprietà nel 2004 e le etichette aziendali, specialmente nel recente passato, sono emerse per uno stile definito, all’insegna della fragranza e della bevibilità. Caratteristiche che connotano con buona leggibilità soprattutto la produzione di Vernaccia di San Gimignano, capace di risultare autentica, golosa e territoriale nelle sue varie declinazioni. La Vernaccia Tollena, che si trova alla base della piramide del portafoglio etichette aziendale, è semplicemente maturata sulle sue fecce per alcuni mesi in acciaio. I profumi rimandano alla mandorla fresca e ai fiori di tiglio, con qualche cenno di pietra focaia. In bocca il sorso possiede buon ritmo, e uno sviluppo continuo e sapido, terminando in un finale croccante e di nuovo di leggeri tocchi di pietra focaia.

(fp)

