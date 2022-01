Boroli, Docg Barolo Brunella 2017

Una famiglia che ha segnato la storia imprenditoriale piemontese dall’Ottocento, un’esperienza nel comparto vino iniziata nell’ultimo decennio del Novecento, un Barolo identitario. L’avventura della famiglia Boroli in Langa è oggi nelle mani di Achille che ha dato una svolta alla produzione vitivinicola. Dopo la stella Michelin alla Locanda del Pilone, proprietà dell’azienda, con la vendemmia del 2012 è cambiato il metodo di lavoro in vigna e in cantina, con una focalizzazione estrema sui cru di Barolo. Nel confrontarsi con un’annata complessa come la calda 2017, Boroli ha concentrato ancor più gli sforzi sulle selezioni e ne ha tratto vini di carattere e buona bevibilità, nel segno dell’equilibrio. Rispetto ai due cru Cerequio e Villero, il Brunella rappresenta un unicum già solo perché è un monopolio. Inoltre, la lavorazione ne esalta le peculiarità: il Brunella 2017, dopo la macerazione a cappello sommerso per quasi un mese e la malolattica in acciaio, ha infatti frequentato in affinamento solo legni grandi e questo traspare nella profondità verticale. Nel calice, di un rosso rubino elegante, se la giocano sentori di ribes, liquirizia e tabacco, con un sottobosco morbido che ingolosisce. Il sorso è pulito, i tannini morbidi accompagnano l’emergere del frutto e una speziatura leggera che avvolge e seduce. Grande bevibilità per un vino che ha una sorprendente profondità poliedrica.

(Giambattista Marchetto)

