Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Bandarossa Special Edition 2020

È possibile ottenere meglio del meglio? Ci si può provare. Soprattutto all'interno di un percorso che lavora sul concetto di “selezione”, che significa concentrarsi bene su ciò che si ha, osservandolo anno dopo anno e affinando gli strumenti con cui elaborarlo. Un approccio artigianale al lavoro, a ben guardare, che può risultare più difficile da indossare a chi produce grandi numeri. La cantina Bortolomiol, in effetti, etichetta ogni anno oltre due milioni di bottiglie, ma il suo fondatore - Giuliano Bortolomiol - aveva tracciato in origine un solco virtuoso: selezionare le migliori bottiglie di ogni annata da dedicare a famiglia ed amici con una matita rossa. Quel segno è diventato il celebre Prosecco Bandarossa, che - tornando al concetto di “selezione” - contiene le migliori uve da 20 appezzamenti sulle colline fra San Pietro di Barbozza e Santo Stefano. Nel 2018 le 4 figlie di Giuliano, che oggi guidano l'azienda, decidono di approfondire, scegliendo un singolo appezzamento - di quelli dedicati al Bandarossa - per farne una Special Edition. Il singolo appezzamento può cambiare ogni anno, a seconda dell'andamento dell'annata e il raccolto subisce una vinificazione più lunga di quella tradizionale. La versione 2020 proviene dal solo vigneto di Collagù ed è un tripudio di fiori e frutta bianca e note mentolate, sorretti da un sorso molto cremoso e dolce reso agile da una lunga vena di acidità agrumata.

