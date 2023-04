Boscaini Carlo, Docg Amarone della Valpolicella Classico S. Giorgio 2016

L’Azienda con sede a Sant’Ambrogio di Valpolicella porta il nome del nonno Carlo Boscaini, arrivato alla veneranda età di 102 anni lavorando con passione e dedizione nei suoi vigneti e in cantina dal 1948, con il supporto del figlio Arturo Ernesto. Oggi, sono i nipoti Carlo e Mario a proseguire questa l’attività viti-enologica, aggiornando, evidentemente, le lavorazioni sia nei vigneti che in cantina (la cantina è stata completamente ripensata nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso). I vigneti occupano una superficie di 14 ettari, mentre la produzione è costituita da una media di 60.000 bottiglie che pescano, tipologicamente, tra le denominazioni dell’areale veronese: Valpolicella, Valpolicella Superiore, Valpolicella Ripasso, Amarone (che, come da tradizione, è ottenuto da uve selezionate che non provengono da un singolo vigneto) e Recioto. L’Amarone Classico San Giorgio 2016, maturato in legno grande da un minimo di 24 ad un massimo di 30 mesi a seconda delle caratteristiche delle vendemmie, complice anche un’annata di grande respiro, possiede profumi intensi e fragranti di frutta rossa, con qualche lampo di confettura, erbe aromatiche, tabacco, spezie e un misurato tocco boisé ed affumicato. In bocca, il sorso è denso ma ben profilato, dallo sviluppo garbato nell’incrocio tra dolcezza del frutto e acidità, terminando con un finale arioso su ritorni fruttati e speziati.

