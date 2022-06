Boscarelli, Doc Rosso di Montepulciano Prugnolo 2021

“Eleganza” è probabilmente la prima parola che sovviene di fronte alla famiglia De Ferrari Corradi e ai vini che produce. Il Prugnolo 2021 non ne è da meno: grazioso e leggiadro al naso, con profumi di lampone, ribes rossi e vaniglia e pepe, in bocca è saporitissimo, senza risultare eccessivo. Un'anima vegetale tiene il sorso centrale, mentre lateralmente sviluppa freschezza e sapidità al gusto di ciliegia. È davvero piacevole da assaporare, quest'associazione fra Mammolo e Prugnolo Gentile, varietà di Sangiovese che dà il nome al vino: proviene dalle vigne più giovani della cantina, fermenta in acciaio e matura poi alcuni mesi in cemento vetrificato. Le altre vigne danno uve dedicate alle 6 etichette di Nobile, tre Igt Rossi e un Vinsanto: in totale 22 ettari che ebbero origine dalla passione di Egidio Corradi per il vino d'infanzia che ricordava. Broker internazionale, che visse fra Genova e Milano, ma nato da un'antica famiglia poliziana, nel 1962 tornò a casa e comprò due poderi che la figlia Paola col marito Ippolito De Ferrari trasformarono nell'attuale azienda vitivinicola. Negli anni '80 Paola prese in mano l'azienda alla scomparsa prematura del marito, mentre i figli studiavano a Genova (Luca, Scienza Politiche; Nicolò, Architettura), ma non ci volle molto prima che entrambi si decidessero a tornare a casa, per continuare - insieme alla madre e al ricordo del padre - il sogno del nonno.

(ns)

