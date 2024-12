Boschetto Campacci, Docg Franciacorta Brut Blanc de Blancs Vittoria 2018

Il campano Luigi Frascino, fondatore del Gruppo Frascino, che opera nel credit management, sbarca in Toscana nel 2016. E, nei pressi di Castelnuovo Berardenga, “capitale” dell’omonima Unità Geografica Aggiuntiva della denominazione del Chianti Classico, ha creato - ristrutturando un podere in abbandono - Boschetto Campacci, una impresa vitivinicola a tutto tondo che, oltre a vigneti e cantina, comprende il Wine Resort Villa Campacci, posto nel centro della Tenuta, e un ristorante, il “Da Filetto”, nel piccolo borgo di San Gusmè. Sul piano vitivinicolo, l’azienda dispone di 11 ettari a vigneto, che comprendono nuovi (8 ettari) e vecchi (3 ettari) impianti, allevati in prevalenza a Sangiovese, Merlot e Canaiolo, da cui sono ricavati, attualmente, il Chianti Classico Ruello Riserva e il vino passito Il Lvigi, a cui si affianca un bianco del Sannio da uve Falanghina, il Persano. A queste etichette si aggiunge anche la distribuzione del Franciacorta Blanc de Blancs Vittoria 2018, oggetto del nostro assaggio. Di colore giallo paglierino, possiede perlage fitto e continuo. Al naso escono rimandi alla frutta tropicale, ai fiori leggermente appassiti, alla pasticceria e alla nocciola, con tocchi speziati a rifinitura. In bocca il sorso è cremoso, gustoso e fragrante, dall’impatto puntuale della carbonica, che ne dinamizza lo sviluppo, e dal finale largo con una piacevole nota di anice a congedo.

