Bosio, Docg Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2019

Il Franciacorta Boschedòr 2019, blend paritario a base di Chardonnay e Pinot Nero, matura la sua base spumante in acciaio per 6 mesi e poi rifermenta in bottiglia minimo per 30 mesi. Possiede un bel colore giallo paglierino dorato e un perlage fine e persistente. Al naso i profumi spaziano tra note di piccoli frutti rossi e agrumi, incrociando cenni di lieviti e crosta di pane. In bocca il sorso è tendenzialmente fragrante, dallo sviluppo continuo e sapido, concludendosi con un finale dal bell’allungo e dalla nota di congedo leggermente ammandorlata. Il viaggio enoico della famiglia Bosio inizia alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, nei pressi di Corte Franca, uno degli areali più significativi della Franciacorta, a pochi chilometri dal lago d’Iseo. È qui che dimorano gli attuali 22 ettari a vigneto aziendali ad alta densità, per una produzione media di 120.000 bottiglie. A gestire oggi la cantina Cesare Bosio e la sorella Laura, che coltivano le proprie uve a biologico, perseguendo il minimo impatto ambientale, in accordo con il percorso intrapreso anche dall’intera denominazione. Lo stile aziendale è ben centrato e, accanto ad una rigorosa conduzione agronomica che garantisce una materia prima di riferimento, le operazioni enologiche, altrettanto rigorose, consegnano vini decisamente ben fatti, non banali e dall'ottima personalità, a cui si aggiunge un invitante carattere gastronomico.

(fp)

