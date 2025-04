Bottega Botlè - Bologna

L’aspetto distintivo di Bottega Botlé di Bologna è l’assenza di tavoli: il locale è stato progettato per invitare ad un’esperienza dinamica, in cui i clienti possono muoversi liberamente, degustare e approfondire la loro conoscenza sui vini e le specialità gastronomiche della Bottega. L’assenza del servizio al tavolo rende l’esperienza interattiva: i clienti possono servirsi autonomamente il vino tramite distributori automatici. Al vino si possono abbinare specialità locali da scegliere al banco di degustazione sempre presidiato da sommelier e specialisti enogastronomici. Un format che ha incuriosito il mercato, tant’è che sono in corso contatti per nuove aperture a Tokyo, Madrid, Alicante, San Francisco e Porto. Dietro Bottega Botlé c'è Gaetano Lanza, creatore del software Rewine® (un sistema interattivo che aiuta sia nell’acquisto sia nella degustazione, arricchendo la propria esperienza attraverso la lettura di schede tecniche, consigli, etc.) e di Bottega Botlé, concepito come flagship di questa tecnologia.

