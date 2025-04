Stua Noa - Livigno (SO)

c/o Concordia Food&Fashion Hotel in Via Plan, 114

La Stua Noa è stata la pioniera, tre anni fa, del fine dining a Livigno, con la ristrutturazione e il rilancio del locale ritagliato all’interno del centrale Hotel Concordia. Qui lo chef Andrea Fugnanesi, coadiuvato da Gabriele Bianchi e Lorenzo Marcelli, guida la brigata in un laboratorio del gusto che - partendo dai prodotti e dalle tradizioni del territorio - recepisce esperienze, colori, sapori e tecniche internazionali: sempre nel rispetto dei principi di sostenibilità e dell’uso consapevole delle risorse alla base della sua filosofia di cucina. Una fusione di tradizioni che si concretizza in piatti come Mais & Birra: baby pannocchietta alla brace, gel di birra 1816 (prodotta localmente, tanto che l’etichetta richiama l’altitudine di Livigno), mais bianco, polenta taragna soffiata e tiglio. La proposta è di tre menù degustazione (a cinque portate, anche vegetariane, per 70 euro, a sei portate a mano libera dello chef a 110 euro), oltre all’offerta alla carta, da abbinare a vini non solo valtellinesi.

(Cinzia Meoni)

