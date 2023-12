Bottega, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Rive di Col San Martino Il Vino dei Poeti 2022

In questo Rive di Col San Martino 2022 di Bottega è il dosaggio dolce ad enfatizzare le note di fiori e frutta bianca della Glera: profumo di acacia, tiglio, mela e pera, ma anche melone bianco e mandorla cruda anticipano un sorso cremoso, fresco e minerale, che sa di erbe di campo e camomilla. Un vino immediato ma molto piacevole, che si sorseggia volentieri anche ai pasti: un buon periodo passato in affinamento sulle fecce nobili, infatti, contribuisce a dare corpo e struttura ad un sorso scorrevole. Unico Rive fra le 30 etichette che produce Bottega, è accompagnato da altre 2 vini a Docg: un Brut e un Extra Dry. Le restanti referenze spumantizzate spaziano dalla Doc ai vini frizzanti, dagli ancestrali ai rosati, fino ai moscati, tutti riconoscibili dal marchio aziendale e da un packaging d'effetto. Derivano in parte dai 60 ettari di proprietà condotti a biologico da una decina di anni, che contribuiscono alla produzione annuale totale di 22 milioni di bottiglie, compresi i vini fermi - provenienti anche dalla Valpolicella, dal Friuli, dalla Toscana - le grappe, i distillati e i liquori. Bottega è infatti sia cantina che distilleria, nata nel 1977 grazie a Aldo Bottega, maestro distillatore con oltre 30 anni di esperienza, che aveva ereditato dal nonno (esperto commerciante di vino negli anni Venti) la passione per l'enologia. Oggi sono i figli Barbara, Sandro e Stefano a condurre l'azienda trevigiana.

