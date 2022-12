Bottega, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Il Vino dei Poeti 2021

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Il Vino dei Poeti 2021 di Bottega possiede aromi fruttati (su tutti quelli di mela verde e di pera), con tocchi agrumati e rimandi floreali che ricordano i fiori di glicine, di acacia e il mughetto in particolare. Il sorso è immediatamente piacevole giocando sulla morbidezza (grazie al suo residuo zuccherino che sta tra i 16 e i 18 grammi litro) e sulla vivacità (grazie alla sua acidità spiccata). Finale intenso che torna sui frutti e i fiori con un tocco di erba tagliata. L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, ha sede a Bibano di Godega, e produce grappe a marchio Alexander e Bottega, vini e liquori, tra cui si distinguono le selezioni di mono-vitigni e i distillati maturati in barrique, con core business enoico incentrato sul Prosecco. L’azienda, inoltre, gestisce due cantine in Valpolicella (Cantina di Valgatara) e a Montalcino (Tenuta Domus Vitae), dove nascono Amarone, Ripasso e Brunello. Bottega, che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce i propri prodotti in oltre 120 paesi nel mondo, rappresentando un non piccolo polo vitivinicolo dal solido impatto commerciale, valorizzando anche gli elementi che vanno al di là del vino stesso, per esempio, attraverso un accurato studio del proprio packaging.

