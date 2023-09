Bottega, Spumante Extra Dry Bottega Star

La bottiglia dello Spumante Bottega Star riproduce sulla sua superficie una costellazione. Lo sfondo blu mette in risalto le stelle che brillano, grazie alla lampadina al led posta alla base della stessa bottiglia e azionabile tramite un semplice interruttore. Ottenuto da un blend di uve provenienti da Lombardia e Veneto, profuma di fiori e frutti bianchi con tocchi di crosta pane e lievito; in bocca, il sorso è immediatamente piacevole e fragrante, dallo sviluppo continuo e dal finale non privo di sapidità. L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, ha sede a Bibano di Godega, e produce grappe a marchio Alexander e Bottega, vini e liquori, tra cui si distinguono le selezioni di mono-vitigni e i distillati maturati in barrique, con core business enoico incentrato sul Prosecco. L’azienda, inoltre, gestisce due cantine in Valpolicella (Cantina di Valgatara) e a Montalcino (Tenuta Domus Vitae), dove nascono Amarone, Ripasso e Brunello. Bottega, che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce i propri prodotti in oltre 120 paesi nel mondo, rappresentando un non piccolo polo vitivinicolo dal solido impatto commerciale, valorizzando anche gli elementi che vanno al di là del vino stesso, per esempio, attraverso un accurato studio del proprio packaging.

