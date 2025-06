Bottiglie d’autore, l’edizione 2025 della “Umberto Cesari Art Contest” per giovani talenti

Giovani artisti di talento cercasi, tra fotografi, grafici, illustratori, pittori e digital artists: Umberto Cesari, nota griffe dell’Emilia Romagna, lancia la nuova edizione della “Umberto Cesari Art Contest”, una call per individuare i creativi che firmeranno tre etichette esclusive (per i vini bianco, rosso e spumante) della linea Moma - My Own Masterpiece”, dedicata al mondo dell’arte. L’iniziativa, che ha come deadline il 15 giugno, è promossa in partnership con il collettivo artistico Mostrami (con sede a Milano e a Palermo), che conta oltre 1.400 creativi di cui Umberto Cesari condivide, sposa e supporta valori e mission. Dopo l’omaggio a Giorgio Morandi della prima edizione è nata l’idea di un concorso per promuovere giovani talenti e innovare periodicamente le etichette della linea.

Il tema di quest’anno è “La cultura del vino al centro di un momento conviviale nelle nostre vite tra giusti tempi e consumo responsabile”. Ma come si interpreta questa frase in creatività? Sarà questa la domanda alla quale dovranno rispondere tutti gli artisti partecipanti. I quattro valori attorno cui devono ruotare le proposte sono: heritage, sostenibilità e innovazione; consumo responsabile e benessere; socialità e convivialità: qualità e tempo necessario per vivere in un “convivium”; interpretazione di come il vino faccia parte della nostra tradizione alimentare. La call prevede per l’artista vincitore (scelto tra i 6 finalisti in short list) la somma di 2.500 euro lordi. La candidatura è totalmente gratuita.

Umberto Cesari vanta oggi 355 ettari a vigneto (comprensivi anche di quelli in affitto), che si trovano sulle colline che confinano con la Toscana e sovrastano l’antica via Emilia, ad altitudini che vanno dai 200 ai 400 metri sul livello del mare. Da tali superfici si ricava una produzione di 3,5 milioni di bottiglie all’anno, che arrivano dai vigneti situati in vari poderi, acquisiti nel tempo dalla famiglia, che da sempre ha creduto nelle potenzialità di questo areale.

