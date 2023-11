Brancaia, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2020

Amante delle nuove sfide, i Widmer con la cantina Brancaia sono arrivati al secondo anno di produzione del Chianti Classico Gran Selezione, di cui è uscita la vendemmia 2020. La storia dell’azienda inizia nel 1980 quando la famiglia di origine svizzera acquista una proprietà a Castellina in Chianti come residenza estiva. Bruno e Brigitte Widmer decisero di produrre solo vini di alta qualità. La figlia Barbara Widmer gestisce la produzione dal 1998, quando ha terminato gli studi di enologia. Si tratta della prima generazione a occuparsi a tempo pieno di Brancaia, con il sostegno del resto della famiglia e di una squadra di esperti. Oltre al primo podere, nel 1989 viene acquistata una seconda tenuta a Radda in Chianti e nel 1998 la tenuta in Maremma. Oggi Brancaia ha 40 ettari di vigneti nella zona di produzione del Chianti Classico e 40 in Maremma, con cantine di vinificazione in entrambe le zone. La Gran Selezione proviene dalle vigne di Castellina in Chianti. Un Sangiovese in purezza che nasce da un’attenta selezione dei cloni e alla conduzione biologica del vigneto. Affinato per 18 mesi in tonneaux di rovere francese e si perfeziona con altri tre mesi in vasche di cemento e con almeno dodici mesi in bottiglia. Ne esce un prodotto dalla grande struttura ed eleganza che al naso rivela un bouquet aromatico fine e complesso, con note di frutti rossi, cedro e cacao, sfumature tostate e ha un buon corpo in bocca, con tannini fini.

