Brezza, Docg Barolo Sarmassa Vigna Bricco Riserva 2017

Sa tanto di fiori, sia freschi che leggermente appassiti, il Barolo Sarmassa Vigna Bricco Riserva 2017 di Brezza, cui si aggiungono note balsamiche gentili di melissa e fiori di rosmarino, con un tocco di cipria. Il sorso è centralissimo, diretto, deciso e aderente, che cede il passo al calore e a sapori di frutta rossa matura e un accenno di vaniglia. Questo vino nasce da un pezzetto particolare della menzione di Sarmassa: una porzione di vigna riparata ed esposta a sud, “dove la neve si scioglie più rapidamente” seconda la saggezza dei contadini del posto. Ogni anno viene vinificata separatamente e solo dopo un’attenta valutazione, di anno in anno si decide se farle proseguire il percorso da sola, fino a farla diventare la riserva della Vigna Bricco, con due anni di affinamento sulle spalle in più. Altrimenti confluisce nel Barolo Sarmassa dell’azienda, che insieme al Cannubi e al Castellero, sono i tre cru di Barolo, che la famiglia Brezza imbottiglia - in buona compagnia di altre referenze monovitigno per lo più rosse (Nebbiolo e Barbera d’Alba, Freisa, Dolcetto), con un rosato da Nebbiolo e un bianco da Chardonnay - nel piccolo comune di Barolo dal 1885. Una storia di famiglia antichissima, partita con il primo vino imbottigliato nel 1910. Oggi la quarta generazione della famiglia Brezza lavora con 31 ettari di proprietà, di cui 20 a vigneto a conduzione biologica, un albergo e un ristorante.

