Brindisi di passione: la “special edition” del Prosecco Docg di Santa Margherita per l’Inter

Tra i tanti brindisi che si fanno a fine anno, i tifosi di calcio, inevitabilmente, alzano i calici anche ai successi presenti e futuri delle proprie squadre del cuore. E quelli dell’Inter hanno più di un motivo per farlo: il primato in classifica di Serie A con il quale chiuderanno questo 2025, e la possibilità di “scendere” letteralmente in campo, a patto di stappare una bottiglia della “special edition” di Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut di Santa Margherita (Herita Marzotto Wine Estates), lanciata in questo periodo di feste, a pochi mesi dal rinnovo della partnership, ormai storica, tra la cantina e il Club nerazzurro.

Un prodotto da collezione per gli appassionati, con i colori ufficiali della squadra, e con etichetta e cofanetto ispirati alla maglia per le partite casalinghe dell’Inter nella stagione in corso, e che offrirà anche la possibilità di vivere la passione calcista in maniera particolare. Con il concorso “Entra in campo con Inter e Santa Margherita”: all’interno di ogni astuccio i tifosi troveranno, infatti, una cartolina con un codice univoco da inserire sul sito dedicato, e che, fino al 31 marzo 2026, mette in palio, tanti premi, tra i quali tour walkabout ed ingressi in area hospitality nei giorni delle partite, passando per le maglie autografate e molto altro.

Copyright © 2000/2025