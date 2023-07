Broglia, Docg Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2013

La Tenuta La Meirana - attualmente dotata di 65 ettari a vigneto accorpati, per una produzione di 480.000 bottiglie - fu acquistata nel 1972 da Bruno Broglia, imprenditore tessile. Nel 1974, la proprietà fu data in affitto al figlio Piero e nello stesso anno venne concessa la Doc Gavi ed imbottigliato il primo vino a marchio Broglia. Dopo la scomparsa di Bruno Broglia fu costruita, nel 1983, la nuova cantina ed iniziò la collaborazione con Donato Lanati. Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, l’assetto aziendale trovò la sua fisionomia attuale. Oggi La Meirana è gestita dalla terza generazione della famiglia Broglia con Roberto e Filippo, figli di Piero e Paolo Broglia. La cantina con sede a Lomellina nel comprensorio di Gavi rappresenta uno dei marchi di riferimento della denominazione bianchista piemontese ed è artefice di alcuni vini fra più intriganti dell’areale. Il Bruno Broglia 2013, maturato in acciaio, è bianco di razza che rappresenta il vertice della produzione aziendale. Proviene da vecchie vigne impiantate negli anni Cinquanta del secolo scorso e ha dimostrato ottima capacità di tenuta nel tempo. Al naso si possono evidenziare tocchi di fiori appena appassiti, miele, rimandi balsamici e di frutta gialla matura insieme ad una leggera nota idrocarburica. In bocca, il sorso è deciso, fragrante e vitale, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente sugli agrumi canditi.

