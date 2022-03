Brolo dei Giusti, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2013

In un assaggio in batteria di Amaroni, il Brolo dei Giusti 2013 spicca per gentilezza: nei profumi perfettamente intrecciati nella golosità della marasca e della prugna, nella delicatezza del gelsomino e della camomilla, nella freschezza della melissa e dei fiori di rosmarino. Persino in bocca il sorso è misurato e bilanciato, fra l'aderenza del tannino e il calore alcolico, fra la morbidezza glicerica e la sapidità agrumata. Frutto di un'attenta selezione di vigneti della Cantina Valpantena ubicati in Valpantena, appunto, e in quella parallela ad est, la Val Squaranto, il Brolo dei Giusti è una linea di vini speciale, composta da due etichette (un Amarone Riserva e un Valpolicella Superiore) dedicato ai broli della Valpolicella e ai “giusti”, quei contadini che per lunghi anni hanno curato pazientemente i broli, prendendo in eredità il lavoro svolto dal clero. I broli infatti sono giardini protetti da siepi o muri (chiamati marogne in zona), che custodiscono paradisi agricoli di fiori e frutti. Derivano dall'usanza dei monasteri di prevedere al loro interno sempre riserve di acqua e spazi dedicati alla coltivazione di alberi da frutto, di erbe officinali, degli olivi e, ovviamente, della vite. Lo sviluppo agricolo della Valpantena si era rinnovato nel primo Medioevo proprio grazie alla dedizione dei monaci benedettini, soppiantati nel Cinquecento dall'aristocrazia e dalle loro residenze signorili.

(ns)

Copyright © 2000/2022