Bruni, Doc Maremma Alicante Oltreconfine 2020

Il fulcro produttivo della cantina, con sede nei pressi di Fonteblanda, poggia sui prodotti a denominazione Morellino e su due Vermentino, dotati di una solida e continuativa qualità. Ma probabilmente il vino più intrigante è l’Oltreconfine, uscito per la prima volta sul mercato con l’annata 2013: si tratta di un Alicante in purezza, ovvero di un Grenache o Cannonau o, per riannodare i fili della storia maremmana, di un vino ottenuto da “Uva Spagna”. Affinato nelle prime versioni in barrique, oggi è elevato in legno grande, che ne rende la cifra stilistica ancora più fine e bilanciata. La versione 2020 si conferma vino dai profumi definiti e delicati di piccoli frutti rossi e spezie, ad anticipare una bella e continua energia gustativa, che si muove tra tannini levigatissimi e fragranza sempre in primo piano con rimandi balsamici. L’azienda di condotta dai fratelli Marco e Moreno Bruni, rappresenta con confortante continuità una delle espressioni più interessanti della Maremma enoica e conta attualmente su 50 ettari a vigneto per una produzione complessiva che si attesta sulle 500.000 bottiglie. Da poco la cantina è stata completamente rinnovata, mentre non mancano anche ulteriori acquisizioni in termini di vigneti. Lo stile della casa propone etichette di fattura impeccabile, dallo stile moderno ma capace di rendere al meglio il temperamento generoso dei vini ottenuti in questo angolo di Toscana.

(fp)

