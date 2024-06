Bruno Paillard, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blanc 2014

Il Blanc de Blancs 2014 di Bruno Paillard possiede bagaglio aromatico ampio e persistente dai sentori di zagara, agrumi, mela verde, a cui si sommano note di pasticceria, spezie gialle e anice. L’articolazione gustativa è complessa e dotata di carbonica vellutata e grande acidità, che conducono uno sviluppo coerente e il ritorno delle note aggrumate nel finale profondo. Bruno Paillard è nato a Reims nel 1953 in un’antica famiglia di intermediari e vignaioli della Champagne in attività da più di tre secoli. Egli stesso ha esercitato la professione di intermediario dal 1975 al 1980, ma, nel 1981, decide di compiere un passo decisivo, fondando la propria Maison. Una realtà produttiva che si pone nel ristretto novero delle tenute di proprietà familiare e totalmente indipendenti. Situata a Reims, la Maison Bruno Paillard può contare e gestire una superficie di 32 ettari, suddivisi in 15 Cru, di cui 12 classificati “Grand Cru”, posti nei terroir di Oger, Le Mesnil sur Oger, Cumières, Verzenay, nonché il Cru des Riceys situato a sud della Champagne, che garantisce più della metà del fabbisogno della casa. La Maison Bruno Paillard si distingue per la grande varietà dei vini di riserva, che permettono di realizzare assemblaggi estremamente precisi di anno in anno, realizzando inoltre invecchiamenti da due a quattro volte più lunghi di quanto richiesto dal disciplinare di produzione della denominazione.

