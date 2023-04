Bulichella, Docg Suvereto Coldipietrerosse 2018

Nel 1983 nasce l’azienda Agricola Bulichella, dal desiderio di quattro famiglie di vivere insieme, come una famiglia allargata, iniziando una produzione agricola per l’autoconsumo nel rispetto della natura e dell’ambiente. Nel 1999 la famiglia Miyakawa, Hideyuki e Marisa insieme ai figli, diventano proprietari dell’azienda e decidono di ripartire con nuovi progetti da quell’esperienza, concentrandosi soprattutto sull’attività vitivinicola. Oggi la Bulichella, 14 ettari a vigneto in biologico, da cui si ottengono 75.000 bottiglie è anche agriturismo. L’Azienda ha da sempre privilegiato uno stretto rapporto con il territorio, siamo nella Val di Cornia, nei pressi di Suvereto, nel cuore delle colline Metallifere di Maremma, e Hideyuki Miyakawa è stato anche presidente del Consorzio Vini Doc Val di Cornia, appoggiando in seguito il percorso per il riconoscimento della Docg Suvereto, obiettivo raggiunto nel 2012. Nel 2021, la maggior parte delle aziende del territorio hanno dato vita al “Consorzio di tutela Dop Suvereto e Val di Cornia Wine”. Il Coldipietrerosse 2018 ha naso dai nitidi ed intensi profumi di frutta rossa matura, macchia mediterranea e arancia rossa, lievi accenni minerali e più corpose note speziate. Agile ed elegante al palato, nonostante una materia solida e succosa, possiede notevole acidità, tannini ancora piacevolmente ruspanti e finale balsamico di discreta lunghezza.

