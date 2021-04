BUN Unbelievable Burgers

Spesso associamo l’hamburger a un cibo molto distante dalle nostre abitudini. Ma bisogna sempre provare. C’è il “bun”, un panino con farina e patate. E chiaramente gli hamburger, con materie prime fresche. Questa in sintesi la proposta del Bun Unbelivable Burger, anche con servizio di delivery. Qui si può mangiare il vero burger di New York, ma "abnormal", perché questo locale non è solo un’hamburgeria. Nel menu (interamente convertibile in beyond meat, per chi non mangia la carne, o in plant based meat, un protein burger gustosa opzione senza pane, fino al cibo per i cani), si trovano i panini classici - dal cheeseburger al burger crispy, senza dimenticare le immancabili scelte vegane - portando direttamente dai locali tipici di TriBeCa l’hamburger americano per eccellenza nelle strade di Milano. Un’esperienza indimenticabile fin dal primo assaggio: pochi ingredienti selezionati con cura e una tecnica di cottura da urlo per rivoluzionare il gusto di uno dei comfort food più amati al mondo.

