Ca' del Bosco, Docg Franciacorta Extra Brut Cuvée Prestige R.S. Edizione 32

Questa Cuvée Prestige fa parte del nuovo percorso che Ca' del Bosco ha ideato per la sua etichetta di Franciacorta storica e non millesimata, per onorarne la capacità di invecchiamento che ha dimostrato negli anni (ma anche il difficile - ma pieno di soddisfazioni - processo che l'enologo Stafano Capelli ogni anno affronta per creare un assemblamento armonico fra i diversi vigneti e le diverse annate): niente millesimo, quindi, ma una “edizione”, che permette di identificare (e quindi confrontare) ogni nuova uscita. In particolare, le bottiglie siglate con R.S. - Recentemente Sboccate entrano a far parte a tutti gli effetti di un viaggio nel tempo: un cofanetto che ogni anno verrà messo in commercio contenente 3 vecchie annate. A novembre 2020, a dire il vero, ha esordito come primo mattoncino una versione ampliata di 9 bottiglie (500 pezzi a € 700,00, già esauriti), divise fra l'Edizione 34, la n. 33, la n. 32. la n. 31, per finire con la 30, la prima Cuvée Prestige svelata al mercato nel 2007. Alla presentazione del progetto, avvenuta lo scorso settembre, la possibilità di assaggiarle insieme ha evidenziato come l'Edizione 32 sia la più composta e riservata delle 5. Con base vendemmia 2007, offre sentori delicati di frutta tropicale e di dolci di pasticceria, armonicamente legati e stuzzicati da bollicine cremose; il sorso si sviluppa ad anfora: largo e succoso in entrata, via via più sottile e profumato in chiusura.

