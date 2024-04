Ca’ du Ferrà, Dop Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2022

Cà du Ferrà nasce nel 2000 dalla scelta di Antonio Zoppi e Aida Forgione di lasciare le loro professioni per produrre vino. Siamo sulle colline di Bonassola, sulla riviera ligure di Levante, in provincia di La Spezia, e i due coniugi iniziano a vitare, sfidando le pendenze e sistemando muretti a secco. Il microclima offre temperature miti e una brezza costante. La vicinanza al mare conferisce mineralità. Oggi l’azienda, dove è subentrato il figlio Davide assieme al marito Giuseppe, ha quattro ettari e mezzo di vigneti polivarietali, con Vermentino, Albarola e Bosco, fra i bianchi, e Sangiovese, Merlot, Ciliegiolo, Syrah, Granaccia e il raro Vermentino nero, fra i rossi. Con la nuova conduzione, arriva la certificazione biologica dei vigneti e la creazione di una nuova cantina, inaugurata ad aprile 2018. Il Vermentino cresce su terreni argillosi. Dopo una breve macerazione pellicolare, il mosto ottenuto dalla pressatura diretta delle uve viene fatto decantare e la sola parte limpida fermenta in vasche di acciaio inox a temperatura controllata. Il vino viene mantenute sulle fecce con ripetuti bâtonnage e imbottigliato prima di Pasqua, l’anno successivo alla vendemmia. Al naso ha note floreali di fiori di campo, camomilla, erbe aromatiche e sentori fruttati di pesca a polpa bianca, mandorla non tostata e mela golden. In bocca è sapido, minerale, fresco, armonico con grande grassezza e persistenza.

