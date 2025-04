Cà du Ferrà, Liguria di Levante Igp Bianco Zero Tolleranza per il Silenzio 2023

Insolito perché frutto del recupero del Ruzzese, vitigno autoctono ligure antico, per il nome Zero Tolleranza per il Silenzio, provocazione culturale contro omertà, indifferenza e paura di esporsi, e per l’etichetta bianca da strappare come i pregiudizi e le paure. Dopo aver declinato in versione passito il Ruzzese - descritto da Andrea Bacci nel 1596, studiato dal CNR di Torino e recuperato grazie alla Comunità Slow Food di cui Cà du Ferrà è parte attiva - i coniugi Davide Zoppi e Giuseppe Aieta, coinvolgendo l’enologa Graziana Grassini, hanno voluto esaltarne le caratteristiche anche in un bianco secco. Acidità fissa elevata, maturazione tardiva, resistenza a siccità e alte temperature, ne fanno un vitigno resiliente e quindi contemporaneo. “I nostri vini - racconta Davide Zoppi - nascono da ricerca, curiosità, notti insonni e passione travolgente per la Liguria, terra un po' ai margini. Vogliamo raccontare in particolare quella di Levante nella sua contemporaneità, portando cultura e bellezza e facendo cose belle, consapevoli della nostra responsabilità sociale, perché ognuno di noi può contribuire al cambiamento”. Dai vigneti scoscesi sul mare di Bonassola, esposti al sole e su suoli poveri, Zero Tolleranza per il Silenzio porta al naso macchia mediterranea, agrumi e salsedine su morbida frutta a polpa gialla, tradotti al sorso in sapidità, freschezza e avvolgenza, complice il buon uso del legno.

(Clementina Palese)

