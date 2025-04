Nonino, Prunella Mandorlata

Dal colore ambrato e invitante la Prunella Mandorlata è un liquore leggero e delicato con uno straordinario sentore di mandorla nobilitato dalla presenza di acquavite di prugna, ottenuto secondo l’antica e originale ricetta di Antonio Nonino. La celeberrima distilleria friulana guidata dalla famiglia Nonino (oggi con Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino) non ha bisogno di presentazioni: rappresenta semplicemente un punto di riferimento della distillazione made in Italy e una delle eccellenze più solide nel suo comparto. Una storia lunga oltre un secolo per questa famiglia, vero e proprio simbolo di un’antica arte capace di restare fedele alle sue tradizioni, conservando antichi saperi, ma anche di rinnovarsi per rispondere sempre al meglio alle sollecitazioni dei gusti che cambiano. La Prunella Mandorlata può essere degustata in purezza oppure accompagnata a piccola pasticceria, cioccolato e frutta secca; ma anche servita con ghiaccio e una fetta di prugna. Oppure come protagonista di sfiziosi cocktail.

Copyright © 2000/2025