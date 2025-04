Mascarello, Docg Barolo 2020

Con sede a La Morra, la cantina Mascarello Michele & Figli C. Valletti, dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, è stata guidata da Umberto Mascarello e dalla moglie Caterina, nel solco del tradizionale assetto familiare della maggior parte delle imprese vitivinicole della zona. Oggi, le redini dell’azienda sono passate al figlio Fabio, che ne continua il percorso, preparando ad accogliere suo figlio Pietro e concentrandosi soprattutto su una clientela fatta di appassionati e piccoli consumatori. La cantina è nata nel 1927 ed è iscritta al registro dei Marchi Storici d’Interesse Nazionale. Oltre alle vigne di proprietà, alcuni viticoltori di comprovata qualità e nuovi giovani produttori di La Morra conferiscono le proprie uve all’azienda Michele Mascarello, che conta su 16 ettari a vigneto - coltivati a Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Pinot Nero, Chardonnay, Arneis e Sauvignon. In più, l’azienda conta sulla Tenuta Ca’ Grossa - da cui nasce il Cru omonimo - nell’areale del Barbaresco. La produzione complessiva si attesta sulle 150.000 bottiglie, declinate su 14 referenze, spaziando tra le denominazioni più significative di Langa. Il Barolo 2020, maturato in legno grande per tre anni, profuma di piccoli frutti rossi, liquirizia, fiori appassiti, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è saporito e avvolgente, dallo sviluppo croccante e dal finale persistente dai toni balsamici.

