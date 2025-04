Kellerei Terlan, Doc Alto Adige Terlano Bianco Terlaner Primo Grande Cuvée 2022

Elegante, espressivo ed equilibrato, il Terlaner Primo Grande Cuvée rappresenta al meglio la Cantina di Terlano, realtà fondata nel 1893 e che conta su 143 soci, 190 ettari di vigneti e una produzione annua di oltre un milione di bottiglie (di cui il 70% di vini bianchi). Il Terlaner, anno dopo anno, raccoglie l’essenza dai terreni vulcanici di Terlano e la esprime nelle varietà̀ di Pinot Bianco, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Nel corso del tempo a variare sono state le percentuali di vitigni (nel 2020 il Pinot Bianco si attestava al 70%), ma non la capacità aromatica di raccontare il territorio, caratterizzato da una conformazione geologica dei suoli unica: è infatti a base di porfido quarzifero di origine vulcanica, che unito alle condizioni macro e micro climatiche del posto, regalano ai vini complessità, struttura, acidità e longevità. I tre vitigni compiono una fermentazione lenta in botti grandi di rovere, con successiva fermentazione malolattica e affinamento per dodici mesi sui lieviti in botti di legno, prima di arrivare allo scaffale. Di color giallo paglierino brillante, Terlaner Primo 2022 si esprime con aromi intensi di agrumi, pepe bianco, erbe aromatiche e una delicata nota fumè. Al palato si distingue per la sua persistenza, mineralità e sapidità. Perfetta da solo, l’etichetta emblema della cantina si abbina a carpacci e tartare di pesce e presenta una potenziale lunga evoluzione nel tempo.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2025