Isole e Olena, Toscana Igt Rosso Cepparello 2022

Isole e Olena è un territorio circondato da boschi, 156 ettari di vigneti coltivati tra i 400 e i 500 metri sul livello del mare, con suoli magri, venti costanti e un’escursione termica capace di dare un luogo unico per il Sangiovese. Fondata nel 1956 dalla famiglia De Marchi, e guidata dal 1976 dall’allora 25enne pioniere Paolo De Marchi, nel 2022 è passata di proprietà al gruppo francese EPI, noto per l’acquisizione di Biondi-Santi a Montalcino. Sotto la direzione tecnica di Emanuele Reolon, laureato in Viticoltura ed Enologia a Udine e con esperienza da Direttore Generale in Casale dello Sparviero, la cantina prosegue la strada virtuosa impostata da Paolo De Marchi con l’obiettivo di affinarne i valori. Cepparello 2022 è frutto di una rigorosa selezione delle migliori parcelle di Sangiovese vinificato con fermentazione in acciaio e affinato 18 mesi in barrique di rovere francese, di cui un terzo nuove. Al naso si aprono profumi intensi di frutti rossi maturi, ciliegie e note floreali di viola con elementi pepati e mentolati, mentre il sorso è energico e fine con una vibrante acidità ed elegante complessità, tannini ben integrati e una bella persistenza. Cepparello 2022 conferma il ruolo di Isole e Olena come punto di riferimento nel panorama di eccellenze toscane, con una voce di territorio distinguibile e identitaria, rafforzata nelle vendemmie recenti da una nuova consapevolezza.

(Chiara Giovoni)

