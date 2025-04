Boasso, Docg Barolo Margheria Riserva 2019

Vite, noccioli, seminativi, prati e un piccolo allevamento era tutto ciò che serviva per una famiglia a provvedere alle necessità dei suoi membri. Anche in casa Boasso in Gabutti a Serralunga d’Alba, che non abbandona la proprietà nemmeno nel poverissimo secondo dopo guerra. Dagli anni Settanta Franco Boasso compra nuovi appezzamenti, dando una direzione specializzata all’azienda, verso colture più redditizie, come pioppi, noccioli e viti. Negli anni Ottanta inizia l’imbottigliamento del proprio vino e costruisce una cantina nella casa rurale d’origine. Oggi Franco è aiutato dai figli Ezio e Claudio con le rispettive famiglie e conducono 7 ettari di vigneto (e 3 di noccioleto), producendo circa 45.000 bottiglie all’anno. Le vigne stanno tutte a Serralunga, divisi in 9 appezzamenti fra Gabutti, Margheria, Lazzarito, Cerrati, Meriame e Le Turne. Non ospitano solo Nebbiolo, ma anche una piccola parte di Barbera e Dolcetto (a cui si aggiunge anche la produzione di Moscato e Arneis). Dai 5000 metri quadri di Margheria la famiglia Boasso produce sia il Barolo Menzione annata che questa Riserva. Dopo una macerazione non inferiore ai 14 giorni e una maturazione in legno di 50 mesi in botti di rovere da 25 ettolitri, la versione 2019 profuma di fiori appassiti, arancia rossa, confettura di fragola e macchia mediterranea; l’aderenza del sorso è sapida e l’acidità è agrumata mentre chiude elegante su note floreali.

(ns)

Copyright © 2000/2025