Fantini, Vino Bianco Edizione Bianco 2023

Il Gruppo Farnese nasce nel 1994 in Abruzzo, ad Ortona. Un progetto che ha realizzato nel Sud Italia, senza possedere capitali finanziari e vigneti di proprietà, un modello di business innovativo, dal forte impatto e capace di dimensionarsi come un vero e proprio polo dell’industria del vino dell’intero Bel Paese. Il successo del sistema produttivo e commerciale di questa azienda ha cambiato molte cose e con loro è mutato anche il Gruppo (a partire dalla proprietà che oggi fa capo al fondo d’investimento statunitense Platinum Equity), che resta però ben ancorato agli intenti originari. Oggi il Gruppo Vini Fantini è un gigante enologico che produce 26 milioni di bottiglie a partire da oltre 7.000 ettari vitati ed ha incamerato nella sua struttura anche siti produttivi in Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Toscana, con uno sconfinamento persino in terra spagnola. Quasi sterminato risulta essere il portafoglio etichette, attraverso diversi marchi tra i quali Vigneti del Salento, Cantine Cellaro Caldora, Vigneti Zabù, Terre Natuzzi, Vesevo e Vigneti del Vulture. Il Vino Bianco Edizione Bianco 2023 - blend a base di Pecorino (fermentato in legno grande), Fiano e Grillo (fermentati in acciaio) - profuma di mango, papaya, pompelmo, menta e tè verde. In bocca il sorso è immediatamente piacevole, fresco e scorrevole, sviluppandosi pieno e terminando in un finale persistente e dai ritorni agrumati.

