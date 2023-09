Cà Maiol, Dop Lugana Prestige 2022

Il Lugana Prestige ottenuto da Turbiana in purezza sosta sui suoi lieviti in acciaio per qualche mese prima dell’imbottigliamento. La versione 2022 è caratterizzata da aromi di mela e frutti tropicali maturi, con tocchi agrumati e leggermente speziati. Vino fresco e delicato, ha sorso sapido sviluppo tendenzialmente agile e finale piacevolmente ammandorlato. Cà Maiol, azienda fondata sulla riva bresciana del Garda da Walter Contato nel 1967 e nota in precedenza come “Provenza”, è confluita nel Gruppo Vinicolo veneto Santa Margherita della famiglia Marzotto, che rappresenta una delle realtà più significative del panorama enoico italiano. L’azienda di Desenzano del Garda conta oggi su 110 ettari a vigneto, tra Valtènesi e Lugana, per una produzione complessiva di 1.500.000 bottiglie, perseguendo, evidentemente, gli stessi obbiettivi che ne hanno già fatto una delle realtà produttive più conosciute dell’areale delle due denominazioni. Il ricco portafoglio etichette aziendale è diviso tra linea “Classica” (3 referenze: Lugana, Chiaretto e “Giomé”, blend a base di Groppello, Marzemino, Barbera, Sangiovese) e linea “Selezione” (10 referenze: Lugana “Prestige”, Lugana “Molin”, Lugana Riserva “Fabio Concato”, Valtènesi “Roseri”, Valtènesi “Negresco”, Valtènesi Riserva “Fabio Concato”, Brut “Sebastian”, Brut Rosé “Sebastian”, Metodo Classico e “Soldorè e il passito dolce ottenuto da Turbiana in purezza).

(fp)

