Cabreo di Folonari - Greve in Chianti (FI)

Nel Chianti Classico, a Montefioralle, tra le verdi colline vitate, il Podere della Pietra del Cabreo ospita il ristorante Cabreo, che dalla stagione 2023 è aperto anche a chi non soggiorna nella struttura. In cucina i Folonari hanno chiamato come consulente chef Alessio Sedran, esperto di banqueting di altissimo livello, profondo conoscitore della cucina chiantigiana ed allo stesso tempo delle moderne tecniche alimentari insieme all’executive chef Luca Vanneschi. Il menù fisso indirizza gli ospiti su di un'esperienza guidata all'insegna dei grandi piatti della tradizione, come il coniglio in porchetta con fagiolo zolfino e il petto d'anatra, oppure come la variazione piemontese del ben noto tortello con un plin di cinghiale. I secondi rieditano in chiave moderna i classici come la Chianina servita in crosta di camomilla, il maialino da latte con la mela e l'uovo 64° con millefoglie di patate, tartufo e asparagi. Il tutto è ovviamente annaffiato dai vini Ambrogio e Giovanni Folonari.

(Gilberto Bertini)

