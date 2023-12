Caccia al Piano, Spumante Extra Brut CaP Rosé 2021

Lo sbarco nel bolgherese della franciacortina Guido Berlucchi & C. - sotto la “bandiera” Caccia al Piano - arriva nel 2000 ed oggi l’azienda ha ormai messo radici solide nell’areale toscano, contando su 24 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 140.000 bottiglie, realizzate in una rinnovata cantina edificata nel 2014. La sfida a queste latitudini si gioca, evidentemente, sul fronte rossista, ma la famiglia Ziliani, oltre ad accettarla senza esitazioni, ha scelto anche di portare la propria consolidata esperienza nella produzione spumantistica in terra maremmana. Ecco allora il CaP Rosé, primo Metodo Classico in assoluto ad essere preparato nel comune di Castagneto Carducci, frutto di un singolare assemblaggio tra Syrah e Merlot e una maturazione sui lieviti di 10 mesi. La versione 2021 possiede rimandi aromatici ai frutti rossi e ai lieviti con tocchi agrumati e silvestri a rifinitura. In bocca il sorso è tendenzialmente morbido e il suo sviluppo croccante e continuo, terminando in un finale rinfrescante, dai richiami di arancia e bergamotto. Nel portafoglio etichette aziendale ci sono poi, naturalmente, i classici vini di Bolgheri, declinati in tre prodotti principali: il Bolgheri Rosso Ruit Hora (Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah), il Bolgheri Superiore Caccia Al Piano (Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc) e il Bolgheri Bianco (Vermentino e Sauvignon Blanc).

