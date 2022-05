Caccia al Piano, Spumante Extra Dry CaP Rosé - Edizione F.Z. 2020

CaP Rosé, primo Metodo Classico in assoluto ad essere realizzato nel comune di Castagneto Carducci, è uno spumante rosé, prodotto in un numero limitato di bottiglie, che merita un assaggio attento non solo perché rappresenta una novità per il territorio o perché proviene dagli straordinari suoli di Bolgheri o, ancora, perché si deve all’esperienza, in tema di bollicine, della famiglia Ziliani, ma anche perché è un interessante assemblaggio di Syrah e Merlot. Vendemmiate e vinificate separatamente, in modo da attendere la giusta maturazione di ciascuna, le uve sono state sottoposte ad una pressatura estremamente soffice con una resa in mosto del solo 40% al fine di ottenere poi un vino elegante, ricco in aromi e con una buona acidità. L’imbottigliamento è avvenuto nella primavera del 2021 mentre la sboccatura, dopo 10 mesi a contatto con i lieviti, è avvenuta l’8 marzo 2022. La curiosità di assaggio viene subito soddisfatta dalla visione del perlage, di grana molto fine, elegante e persistente. Al naso, si percepiscono sentori di lieviti e frutti rossi, oltre a note agrumate e floreali. In bocca, la freschezza è straordinaria, con bollicine morbide che accarezzano il palato, tra note prevalenti di patisserie e agrumi, ed una struttura sorprendentemente di carattere ma perfettamente equilibrata. Finale piacevole ed elegante. Perfetto per l’aperitivo ma anche a tutto pasto con piatti di pesce o carne.

(Paolo Lauria)

Copyright © 2000/2022