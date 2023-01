Cafaggio, Docg Chianti Classico Gran Selezione Basilica San Martino 2017

La Tenuta di Cafaggio, una delle realtà che storicamente ha lanciato Panzano tra i luoghi d’elezione chiantigiani, si estende su 30 ettari a vigneto, impiantati in una delle sottozone più rinomate della denominazione del Chianti Classico, capace di dare con continuità vini ben riconoscibili e sempre intriganti. Attualmente, l’azienda, dal 2016 gestita da ISA Spa (Istituto Atesino di Sviluppo), holding di partecipazioni con sede a Trento, si è affidata ad una coppia di tecnici di tutto rispetto: Ruggero Mazzilli, che cura la parte agronomica, sviluppando il protocollo biologico e valorizzando le caratteristiche peculiari dei suoli di Panzano in Chianti; mentre la consulenza enologica è affidata ad Attilio Pagli, enologo di grande esperienza e di notoria sensibilità nei riguardi del Sangiovese, attento nell’approccio stilistico aziendale, costantemente focalizzato sulla valorizzazione del terroir. Il Chianti Classico Gran Selezione Basilica San Martino 2017, è ottenuto dalle uve di Sangiovese e Cabernet Sauvignon coltivate nell’omonimo vigneto di oltre 3 ettari. Affinato per 18 mesi in barrique di secondo e terzo passaggio e poi fatto riposare per 12 mesi in cemento prima dell’imbottigliamento, possiede naso dal fruttato generoso che si alterna con tocchi di pepe, tabacco e spezie. In bocca, il sorso è tendenzialmente potente dal grip tannico deciso e dal finale intenso su toni di ginepro.

(fp)

