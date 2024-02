Cafaggio, Toscana Igt Rosso Basilica del Pruneto 2018

Classico taglio bordolese - composto da Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot - il Basilica del Pruneto 2018 è altrettanto classicamente maturato in barrique di primo, secondo e terzo passaggio, nella più “tradizionale” ricetta del “Supertuscan”. Profuma di cedro, mirtilli maturi e amarene sotto spirito, con tocchi di polvere di caffè, cioccolato e grafite. In bocca il sorso è polposo e denso, dallo sviluppo compatto e dal finale ampio di nuovo fruttato, con piacevole nota balsamica di chiusura. Fu la famiglia Farkas ad avviare, negli anni Settanta del secolo scorso, questa realtà tra le cantine di riferimento del suo areale, ovvero la “Conca d’Oro” dell’attuale Uga di Panzano in Chianti. Cafaggio dispone di 30 ettari a vigneto ed oggi è gestita da ISA Spa (Istituto Atesino di Sviluppo), holding di partecipazioni con sede a Trento, che l’ha rilevata nel 2016. La gestione tecnica è affidata ad una coppia di tecnici di tutto rispetto: Ruggero Mazzilli, agronomo, che valorizza le caratteristiche peculiari dei suoli di Panzano, e Attilio Pagli, enologo di grande esperienza, noto, tra le altre cose, per la sua particolare sensibilità verso il Sangiovese. I vini stanno percorrendo un buon percorso qualitativo e hanno, specie nel recente passato, imboccato una strada stilistica in linea con i tratti più definiti dei vini ottenuti in questo areale chiantigiano, solitamente carnosi e solari.

(fp)

Copyright © 2000/2024