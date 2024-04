I Fabbri, Docg Chianti Classico Riserva 2020

I Fabbri è una cantina a conduzione familiare: vignaioli a Lamole, nella parte più alta del Chianti Classico, dal 1620. Susanna Grassi rappresenta l’undicesima generazione e la prima donna a gestire l’azienda, da quando nel 2000 ha voluto intraprendere quest’avventura, rilanciando la tenuta dopo qualche anno di abbandono: “Avevo solo una montagna di bei ricordi e tre idee ben chiare - ha raccontato Susanna Grassi in occasione dell'evento organizzato da Cuzziol Grandivini a Spazio Field a Roma - ovvero ridare la giusta dignità a quel luogo, produrre vini tipici di qualità in maniera tradizionale e vendere bottiglie con il nostro marchio”. Vengono prodotte circa 35.000 bottiglie all’anno, vini tipici, di elevata qualità e in stile “tradizionale”, che sono riconoscibili per l’elegante bouquet e la caratteristica acidità. E sicuramente esprime bene il terroir la Riserva Chianti Classico, che nasce già come selezione in vigna, cioè i migliori grappoli di uva Sangiovese coltivata nei vecchi vigneti posti a 550 metri di altitudine. Il vino ha un colore rubino intenso luminoso. Al naso esprime un bouquet tipico di grande complessità, intenso e persistente, con sentori di frutti rossa, viola e spezie. Al palato presenta una buona struttura, elegante, armonico di grande finezza, con tannini delicati e piacevoli, note di spezie e frutti rossi. Si abbina bene a carne, selvaggina e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

