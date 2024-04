Ercoli Trastevere - Roma

Da quasi 100 anni Ercoli è punto di riferimento a Roma per buongustai e gastronomi raffinati. L’ultima apertura è Ercoli Trastevere, una bottega - come i fratelli ai Parioli e Prati - capace di offrire tante cose golose in un unico luogo: salumeria, formaggeria, gastronomia, ittica, ristorante, cocktail bar, la bakery con pani e pizze, la grande caffetteria e la cioccolateria. Il menu proposto da Ercoli Trastevere esalta i sapori del patrimonio gastronomico italiano, e mette nel piatto la genuinità dei prodotti che offre in vendita, a cominciare dai migliori salumi e formaggi. Tra i primi piatti, spiccano i classici della cucina romana. Da provare i tonnarelli cacio e pepe con pecorino “Riserva del Fondatore” e la carbonara con “uova Parisi”, (“superuova” da una selezione avicola delle originarie galline livornesi). Tra i secondi, si segnalano i saltimbocca alla romana e il Baccalà morro alla trasteverina, il tutto annaffiato dai selezionati vini della cantina che conta oltre 300 etichette.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2024