Virginie T., Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs 2015

Il Blanc de Blancs Extra Brut di Virginie T. è frutto della collaborazione tra Virginie Taittinger, fondatrice della maison, e il figlio Ferdinand Pougatch, in azienda dal 2015, per dare vita a uno Champagne raro, dalla produzione limitata e capace di esaltare tutta l’eleganza dello Chardonnay. Proprio la sintonia tra la madre e il figlio è la cifra della boutique Maison Virginie T. creata meno di vent’anni fa, nel 2006, e che oggi può contare su un’estensione di dieci ettari, di cui quattro di proprietà. Oggi come allora l’obiettivo di Virginie Taittinger - figlia di Claude Taittinger e di Catherine de Suarez d’Aulan (della famiglia proprietaria della casa Piper- Heidsieck dal 1851 al 1988) - è quello di “sedurre le nuove generazioni che hanno sete di modernità”, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui “occorre rispondere in vigna prima e in cantina poi, alle sfide poste dal cambiamento climatico e dall’evoluzione del mercato, ovvero dal gusto delle nuove generazioni, pur nel rispetto delle tradizioni”. In particolare il Blanc de Blancs Extra Brut 2015 sprigiona in apertura sentori di limone e fiori bianchi, mentre al palato risulta fresco ed elegante, grazie all’assemblaggio di uve Chardonnay di Cramant nella Côté de Blanc, caratterizzate dallo stile corposo e vivace e dalle note di brioche, e le uve Chardonnay di Mailly Champagne, con il loro sentore di nocciola tostata.

(Cinzia Meoni)

