La Bona Usanza, Lonzino di Fico Presidio Slow Food

I fichi sono i Dottati oppure i Brogiotti, seccati e amalgamati alle mandorle, a piccoli pezzi di noce e semi di anice stellato. Talvolta impastati con un poco di sapa (mosto di uva sobbollito a lungo) o mistrà (liquore ottenuto dalla macerazione dell’anice nell’alcol) e avvolti in foglie di fico, diventano “lonze” o “lonzini”. Un tempo nelle campagne marchigiane, si coltivavano in abbondanza e i contadini si davano un gran daffare per conservarli in mille modi e proprio così nacquero i salamotti dolci di fichi. Legati con un filo di spago duravano tutto l’inverno. Dal colore marrone dorato, sono ottimi tagliati a fettine; oggi sono confezionati anche sottovuoto perché si mantengano freschi tutto l’anno. Il lonzino, tagliato a fettine, profuma di frutta matura con una nota avvolgente di anice. Al palato è morbido e armonico. La Cooperativa La Bona Usanza, è composta da un incredibile gruppo di appassionati che da più di 20 anni cercano di tutelare e valorizzare il patrimonio agroalimentare della Regione Marche.

