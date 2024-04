Tenuta Carretta, Docg Barolo Cannubi Collezione Rag. Franco Miroglio Riserva 2018

Il Barolo Cannubi Collezione Rag. Franco Miroglio Riserva rappresenta un omaggio alla memoria di un grande uomo, Franco Miroglio. Imprenditore lungimirante e artefice del successo della famiglia nel settore manifatturiero e della moda, Franco Miroglio acquisì Tenuta Carretta nel 1985, segnando per la famiglia l'inizio del percorso nel mondo del vino. La versione 2018 appare di un bel rosso granato luminoso e brillante. Il suo profilo olfattivo rimanda alle spezie, alle viole e ai piccoli frutti di rovo, con tocchi di liquirizia e sottobosco. Austero e vitale in bocca, possiede tannini fitti che ne caratterizzano una struttura robusta ma agile al tempo stesso, dal finale persistente, agrumato e di nuovo speziato. La Tenuta Carretta, situata a Piobesi d’Alba, 85 ettari di vigneto per 500.000 bottiglie di produzione complessiva, è dal 1985 in mano alla famiglia Miroglio, che è stata anche protagonista di un piano articolato di acquisizione vigneti con l’obiettivo di raggiungere alcune delle parcelle più prestigiose di Langa. Ecco allora che l’azienda oggi possiede vigneti in Cannubi per il Barolo, a Treiso per il Barbaresco, in Alta Langa e a Malgrà nell’astigiano. Un patrimonio viticolo vario e distribuito su più areali, che sostiene un portafoglio etichette altrettanto variegato, capace di spaziare nel meglio delle denominazioni piemontesi, con vini dallo stile pulito e sempre di ineccepibile esecuzione.

