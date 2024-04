Donnafugata, Doc Sicilia Zibibbo Lighea 2023

A partire dall’annata 2023, il Lighea viene imbottigliato in una bottiglia dal peso di soli 410 grammi, la borgognotta Cento per Cento Sicilia, così denominata perché unicamente prodotta sull’isola, da vetro riciclato in Sicilia, secondo un virtuoso modello di economia circolare promosso dalla Fondazione SOStain e messo in pratica dalla vetreria O-I Glass, nello stabilimento di Marsala. Lighea ha anche il tappo Nomacorc Ocean, ottenuto riciclando plastica raccolta nelle zone costiere per proteggere l’ecosistema marino: innovazioni in linea con gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Queste scelte si aggiungono ad oltre 30 anni di buone pratiche operate da Donnafugata: dalla riduzione dell’impatto ambientale in vigna alla produzione di energia pulita, dalla tutela della biodiversità al sostegno del territorio. Lo Zibibbo Secco Lighea è ottenuto dai vigneti situati nella parte sud-occidentale dell’isola di Pantelleria, ad un’altezza compresa tra i 20 e 400 metri sul livello del mare, su terreni di origine lavica. La versione 2023 ha colore giallo paglierino brillante e profuma di zagara, cedro e bergamotte, con tocchi di frutta esotica. In bocca il sorso è saporito e vitale, dalla progressione continua e dal finale fragrante e ancora agrumato. Top player assoluto della Sicilia enoica, Donnafugata conta su 488 ettari a vigneto, per una produzione di 3.650.000 bottiglie.

