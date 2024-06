Cagliero, Docg Barolo Terlo 2020

L'Azienda Agricola Cagliero, di proprietà della omonima famiglia, si trova a Barolo. I difficili anni che aprirono il XX secolo, costrinsero la famiglia Cagliero, come molte altre famiglie di viticoltori della zona, ad allontanarsi dalle loro terre, per cercare fortuna in città. Ma Giovanni Battista Cagliero continuò caparbiamente a lavorare i vigneti di famiglia, permettendo all’azienda di mantenersi in vita e diventando un prezioso lascito per i suoi eredi. Oggi è una realtà produttiva che conta su una superficie vitata di 6 ettari, dove si coltivano le classiche uve langarole, Dolcetto, Barbera, Nebbiolo e Freisa più una piccola parte di uve bianche (Arneis, Favorita e Sauvignon). Nella proprietà sono compresi i Cru di Barolo Ravera e Terlo e la cantina produce 50.000 bottiglie di vino in media all'anno. Ed annesso alla cantina c’è anche l’agriturismo “Il Ciabot”. Per la maturazione dei vini sono utilizzati contenitori di vari materiali, cemento, acciaio, legno grande e legno piccolo e la caratterizzazione stilistica delle etichette combina un equilibrato mix tra tradizione e modernismo enologico. Il Barolo Terlo 2020 profuma di tabacco, rose e piccoli frutti rossi, con tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è succoso e deciso, sostenuto da buona acidità e tannini fitti a articolati, terminando in un finale ampio e tendenzialmente profondo dai rimandi fruttati e dai lampi pepati.

(fp)

Copyright © 2000/2024