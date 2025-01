Caiarossa, Toscana Igt Rosso 2021

Un blend di sette uve compone il mix perfetto dell’Igt toscano (con background francese) 2021 di Caiarossa, la cantina acquistata nel 2004 dall’imprenditore Eric Albada Jelgersma che ha portato con sé l’esperienza negli anni a Bordeaux con Château Giscours e oggi condotta dai figli Dennis, Derk e Valérie. Un’annata, quella del 2021, che ha permesso di raccogliere le uve a piena maturazione fenolica, con tannini morbidi e setosi. L’azienda, immersa nella macchia mediterranea della Val di Cecina in provincia di Pisa, segue i principi dell'agricoltura biodinamica La vendemmia a mano è iniziata l’8 settembre con il Merlot e si è conclusa il 21 settembre con il Petit Verdot. Le varietà di ogni parcella sono state vinificate separatamente in troncoconici di legno e vasche di cemento, con fermentazioni lente ed estrazioni delicate. Dopo la fermentazione malolattica il vino è stato assemblato e travasato in barriques di rovere francese, dove rimane per circa 14 mesi. Ne è nato un vino di spessore, di passione e dal carattere complesso, che ha dato origine a una nuova generazione di Supertuscan raffinata e armoniosa. Rosso rubino intenso, al naso esprime sentori di mora, mirtillo e prugna, note di tabacco e toni di cannella e carruba. Al palato, grazie alla bella acidità, con tannini setosi e avvolgenti, rivela fin da subito una grande complessità, senza affaticare: ricco, vellutato e generoso, chiude lunghissimo.

Copyright © 2000/2025