Calatroni, Docg Oltrepò Pavese Dosaggio Zero NorEma 2010

Anno di nascita, 1964; luogo di residenza, Oltrepò Pavese (Montecalvo Versiggia per la precisione). Uve, dunque, col Pinot Nero leader e un contesto che gli assegna come damigelle d’onore Riesling e Bonarda (targate con l’etichetta Mon Carul). E storia che inizia con il capostipite Luigi - Vigio d’la Cà Bela per vicini, amici e conoscenti - che da mezzadro e vignaiolo già provetto diventa proprietario e produttore in proprio, rilevando le terre dei suoi antichi datori di lavoro. Tre generazioni dopo (e una campagna di Russia fatta, in guerra, dal fondatore, con annesso rocambolesco ritorno in patria) Calatroni è una realtà composita e articolata, che firma col nome di famiglia i suoi Metodo Classico, edita i vini fermi con l’altro brand aziendale e ha aggiunto il business dell’acolgienza (un bell’agriturismo) al suo portafoglio. NorEma, il millesimato non dosato, è il fiore all’occhiello della produzione: il nome omaggia le quote rosa di famiglia, Nora ed Emma, ed è solitamente prodotto come rosè. La super edition targata 2010, figlia di uve collinari (dai 350 ai 430 metri) e di lunghissima sosta sui lieviti, è invece in bianco, e fa davvero strike. Pieno al naso e tipicissimo nei riconoscimenti legati al vitigno madre, ampio, serio e vinoso insieme in bocca, “chiama” - col suo sorso complesso - cibo, anche importante, proponendosi come partner gastronomico di amplissime vedute.

(Antonio Paolini)

